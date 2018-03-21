МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

Польша считает нужным продолжать политический диалог с Россией, однако с учетом поведения Москвы в отношении партнеров, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

В ходе своего выступления с программной речью в сейме страны он отметил, что Польша и Европа заинтересованы в прагматичных отношениях с Россией, поэтому министр считает необходимым выстраивание политического диалога с этой страной.

Министр иностранных дел Польши также отметил, что позиция страны по отношению к РФ будет вырабатываться совместно с партнерами из НАТО и Евросоюза.

Ранее Чапутович заявил о дефиците демократии в Евросоюзе.