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МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

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12:57   21 Марта 2018
Весь мир
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МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

Польша считает нужным продолжать политический диалог с Россией, однако с учетом поведения Москвы в отношении партнеров, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

В ходе своего выступления с программной речью в сейме страны он отметил, что Польша и Европа заинтересованы в прагматичных отношениях с Россией, поэтому министр считает необходимым выстраивание политического диалога с этой страной.

Министр иностранных дел Польши также отметил, что позиция страны по отношению к РФ будет вырабатываться совместно с партнерами из НАТО и Евросоюза.

Ранее Чапутович заявил о дефиците демократии в Евросоюзе.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #евросоюз #польша #политика #яцек чапутович
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