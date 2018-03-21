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13:13   21 Марта 2018
Россия
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Недострои в Верхних Черемушках создают угрозу для детей — ОНФ

Недострои в Верхних Черемушках создают угрозу для детей — ОНФ

Жители пригорода Кирова пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их словам, незавершенные стройки рядом с их домами в микрорайоне Верхние Черемушки создают угрозу для детей. 

Два недостроенных здания, которые находятся неподалеку от детской площадки, привлекают внимание детей и подростков. Забор на стройке отсутствует, у одного из зданий нет стен, однако есть лестницы между этажами, по которым можно подняться на самый верх. 

Недострои в Верхних Черемушках создают угрозу для детей — ОНФ

Неподалеку есть еще один недостроенный объект – это фундамент здания с торчащей арматурой. Опасность заключается в том, что зимой металлические штыри спрятаны под снегом. Летом же в строительном котловане образуется «озеро», которое привлекает детей. 

Недострои в Верхних Черемушках создают угрозу для детей — ОНФ

ОНФ направил местным властям просьбу обязать собственников объектов установить ограждения на территории строек. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев ОНФ обнаружил в области 15 потенциально опасных строек. На трех из них возвели ограждение после обращения активистов.

Недострои в Верхних Черемушках создают угрозу для детей — ОНФ

Автор: Виктория Разумовская
#россия #онф #киров #недострой #верхние черемушки
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