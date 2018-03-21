Жители пригорода Кирова пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их словам, незавершенные стройки рядом с их домами в микрорайоне Верхние Черемушки создают угрозу для детей.

Два недостроенных здания, которые находятся неподалеку от детской площадки, привлекают внимание детей и подростков. Забор на стройке отсутствует, у одного из зданий нет стен, однако есть лестницы между этажами, по которым можно подняться на самый верх.

Неподалеку есть еще один недостроенный объект – это фундамент здания с торчащей арматурой. Опасность заключается в том, что зимой металлические штыри спрятаны под снегом. Летом же в строительном котловане образуется «озеро», которое привлекает детей.

ОНФ направил местным властям просьбу обязать собственников объектов установить ограждения на территории строек. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев ОНФ обнаружил в области 15 потенциально опасных строек. На трех из них возвели ограждение после обращения активистов.