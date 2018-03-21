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 Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии
12:49   21 Марта 2018
Весь мир
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Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Брюссель требует полной поддержки всех своих действий.

Выступая в Сейме, министр добавил, что недостаток демократии в ЕС не шутка, а реальность. Говоря о целях и задачах Европейского союза, Чапутович подчеркнул, что Брюссель стремится навязать свою волю всем странам-членам интеграционного союза. Он напомнил, что Еврокомиссия и Европарламент не являются «сверхгосударством» и не имеют полномочий управлять странами и народами. 

Чапутович выступил с критикой дальнейшего развития Европы по принципу двух скоростей, который предполагает для каждой страны собственную степень вовлеченности в европейский проект, исходя из собственных национальных интересов и передаче Брюсселю только части полномочий в некоторых сферах. 

Министр отметил, что ничто не вредит государствам так, как неравенство некоторых стран-членов ЕС перед лицом права и закона. Он также обвинил Евросоюз в использовании двойных стандартов.

Автор: Юлия Стрелкова
#ес #польша #чапутович
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