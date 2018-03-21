Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с делегацией Забайкальского края, которую возглавила губернатор региона Наталья Жданова.

На встрече Жданова попросила сенатора поддержать Забайкальский край в области развития большой и малой энергетики, передает корреспондент ИА «Политика сегодня». Также она сообщила, что в регионе началось строительство горно-обогатительного комбината.

«Сегодня мы сосредоточены на решении экономических задач», — подчеркнула губернатор.

Жданова также пригласила Матвиенко посетить Забайкальский край, напомнив, что спикер приезжала в регион ранее. Матвиенко приняла приглашение.

Спикер забайкальского парламента Игорь Лиханов, также присутствовавший на встрече, попросил о привлечении в регион пяти-восьми миллиардов рублей для развития энергетики края. Политик отметил необходимость увеличения цен на экспорт электроэнергии.