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13:00   21 Марта 2018
Россия
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Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Партия «Яблоко» и блогер не сошлись в оценке числа наблюдателей на выборах. Демократы уверены, что Навальный точит зуб на их лидера.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский обвинил блогера Алексея Навального во лжи. На сайте «Эхо Москвы» тот утверждал, что кандидаты отправили на выборы президента несколько сотен человек в то время, как от него - Навального - на избирательных участках присутствовало 33 тысячи наблюдателей. Вишневский ответил блогеру постом «ВКонтакте». Демократ подчеркнул, что только в Петербурге «Яблоко» выставило 400 наблюдателей, а по всей России - не менее 15 тысяч.

«Зачем врать про «несколько сотен», Алексей?», - обращается к блогеру на своей странице Вишневский.

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

В комментарии ИА «Политика Сегодня» Вишневский сообщил, что Навальный лжет не впервые.

«Я помню его вранье, относительно того, что за Явлинского было 60% поддельных подписей. Никаких извинений потом не последовало», - возмущен представитель «Яблока»

Речь идет о заявлении блогера от 5 февраля этого года. Тогда Навальный утверждал, что больше половина подписей, собранный в поддержку выдвижения основателя «Яблока» Григория Явлинского, – фальшивые. Правда, источники информации блогер раскрывать не стал, а цифры озвучивал с приставкой «я думаю». По мнению собеседника агентства, так Навальный пытался атаковать лидера партии.

«Мне совершенно понятно, кого Алексей Анатольевич считает своими главными врагами. Это вовсе не действующая власть и не Владимир Путин. Это в первую очередь Явлинский и «Яблоко», - говорит Вишневский.

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что Навальный пребывает в состоянии «политической прострации» после провала бойкота выборов.

«Навальный уходит с первых полос, как главный оппозиционер страны. – говорит эксперт. – Вместо него появляются новые политические силы, которые могут претендовать на то, что теперь они будут основной медийной линией оппозиции. Он совершает непродуманные хаотические действия. Ругается с Ксенией Собчак. Сейчас пытается совершенно бессмысленно нападать на «Яблоко». Это не улучшит ситуацию внутри оппозиционного блока и не даст Навальному каких-либо преференций».

18 марта в эфире телеканала «Дождь» Ксения Собчак предложила Навальному вступить в «Партию Перемен» вместе с политиком Дмитрием Гудковым. Оппозиционер резко отказал и обвинил Ксению в получении денег за выборы. В ответ Собчак заявила, что блогер лжет и указала на фальсификации направлений наблюдателей на выборы.

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Несостоявшаяся «забастовка избирателей» стала темой для интернет-фольклора. Пользователи соцсетей уже наградили главного вдохновителя бойкота прозвищем «политический труп».

 

К слову, явка на выборах президента России в 2018 году составила 67,49 % (на президентских выборах в 2012 году явка была 65,34 %).

Автор: Марк Павленский
#выборы #политика #яблоко #навальный #вишневский #собчак #наблюдатели
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