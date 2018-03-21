Законопроект о невозвратных билетах на поезда приняли во втором чтении

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о невозвратных железнодорожных билетах.

В настоящее время перевозчик не имеет прав на их продажу.

Внесение изменений в «Устав железнодорожного транспорта» предполагает, что пассажир сможет сдать невозвратный билет в случае опоздания из-за болезни или несчастного случая. Также билет можно будет вернуть в случае смерти или внезапной болезни члена семьи, который должен был ехать с пассажиром. Для этого необходимо будет предоставить подтверждающие происшествие документы. Также сдать билет можно будет из-за отмены или задержки поезда.

В комитете Госдумы по транспорту отметили, что эти нормы позволят значительно сократить стоимость билетов.