Законопроект о невозвратных билетах на поезда приняли во втором чтении
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о невозвратных железнодорожных билетах.
В настоящее время перевозчик не имеет прав на их продажу.
Внесение изменений в «Устав железнодорожного транспорта» предполагает, что пассажир сможет сдать невозвратный билет в случае опоздания из-за болезни или несчастного случая. Также билет можно будет вернуть в случае смерти или внезапной болезни члена семьи, который должен был ехать с пассажиром. Для этого необходимо будет предоставить подтверждающие происшествие документы. Также сдать билет можно будет из-за отмены или задержки поезда.
В комитете Госдумы по транспорту отметили, что эти нормы позволят значительно сократить стоимость билетов.