Электронные трудовые книжки могут начать вводить с 2020 года

Министр труда Максим Топилин сообщил, что в 2020 году в России начнут вводить электронные трудовые книжки. Речь об этом зашла на заседании правления Пенсионного фонда РФ.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что в 2017 году уже стартовал пилотный проект. В 2018 году соответствующие изменения будут внесены в законодательство. Также он сообщил, что началась работа по разработке специального программного обеспечения и подготовка инфраструктуры. По его словам, на данный момент около 80 процентов сведений о трудовой деятельности находится в Пенсионном фонде.