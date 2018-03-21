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12:31   21 Марта 2018
Россия
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Срок назначения материнского капитала сократят до 15 дней

Срок назначения материнского капитала сократят до 15 дней

Материнский капитал станут назначать за 15 дней. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Политик пояснил, что уже существует соответствующий законопроект. Пенсионный фонд РФ должен быть готов к сокращению сроков. Топилин напомнил, что подано 1,7 тысяч заявлений, а решение принято только по 911. В процентном соотношении это только 3% от потенциальных выплат.

С начала 2018 года принято около двух тысяч заявлений от семей, родивших или усыновивших второго ребенка.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #максим топилин #материнский капитал
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