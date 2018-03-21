В МВД Курганской области прокомментировали стрельбу в школе

Пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области сообщает, что факт стрельбы из пневматического пистолета в одной из школ города Шадринска подтвердился.

Представители ведомства заявляют, что в среду, 21 марта, в школе города Шадринска Курганской области, 13-летняя ученица произвела несколько выстрелов и пневматического оружия, которое принадлежало ее отцу.

По данным МВД, семь учеников получили несерьезные травмы: синяки, ссадины и гематомы. Никто из школьников не госпитализирован.

Сейчас в образовательном учреждении работает оперативная группа, ведется расследование.