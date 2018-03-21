Мэр Калининграда объявил о досрочном сложении полномочий

Мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил о досрочном сложении полномочий из-за перехода на новую должность.

Об этом пишет РИА Новости. Он рассказал, что получил предложение перейти на новое место работы, связанное с Калининградской областью, и принял решение согласиться на него.

Решение Ярошука о досрочном сложении полномочий поддержали 22 депутата городского совета Калининграда из 23 присутствующих. Конкурс на должность градоначальника Калининграда назначили на апрель.

В ноябре Ярошук был избран на пост главы Калининграда в третий раз.