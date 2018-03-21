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12:27   21 Марта 2018
Россия
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Мэр Калининграда объявил о досрочном сложении полномочий

Мэр Калининграда объявил о досрочном сложении полномочий

Мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил о досрочном сложении полномочий из-за перехода на новую должность.

Об этом пишет РИА Новости. Он рассказал, что получил предложение перейти на новое место работы, связанное с Калининградской областью, и принял решение согласиться на него.

Решение Ярошука о досрочном сложении полномочий поддержали 22 депутата городского совета Калининграда из 23 присутствующих. Конкурс на должность градоначальника Калининграда назначили на апрель.

В ноябре Ярошук был избран на пост главы Калининграда в третий раз.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #отставка #политика #мэр #калининград #александр ярошук
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