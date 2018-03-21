Посол Британии не будет участвовать во встрече в МИД РФ по «делу Скрипаля»

В Британском посольстве в Москве заявили, что посол Великобритании в РФ Лори Бристоу не примет участия во встрече в российском МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

На встречу, которая назначена на 21 марта, приглашены послы зарубежных государств. Она будет посвящена ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель британского посольства сообщил, что рассматривается возможность участия на рабочем уровне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на встречу во внешнеполитическое ведомство приглашены все аккредитованные в России иностранные послы. На ней планируется «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств».