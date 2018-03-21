Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

 Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

 Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии
12:21   21 Марта 2018
Россия
43

Посол Британии не будет участвовать во встрече в МИД РФ по «делу Скрипаля»

Посол Британии не будет участвовать во встрече в МИД РФ по «делу Скрипаля»

В Британском посольстве в Москве заявили, что посол Великобритании в РФ Лори Бристоу не примет участия во встрече в российском МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

На встречу, которая назначена на 21 марта, приглашены послы зарубежных государств. Она будет посвящена ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель британского посольства сообщил, что рассматривается возможность участия на рабочем уровне. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на встречу во внешнеполитическое ведомство приглашены все аккредитованные в России иностранные послы. На ней планируется «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств».

Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #мария захарова #дело скрипаля #лори бристоу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского
Партия «Яблоко» и блогер не сошлись в оценке числа наблюдателей на выборах. Демократы уверены, что Навальный точит зуб на их лидера.
13:00   21 Марта 2018
72
Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье Россия

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

12:54   21 Марта 2018
46
Герой нашего времени. Лаврову — 68 Россия

Герой нашего времени. Лаврову — 68

12:16   21 Марта 2018
63
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах Россия

Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах

11:28   21 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти