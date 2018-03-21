Мединский прокомментировал вопрос передачи Владивостокского цирка Росцирку

Министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе правительственного часа в Совете Федерации выступил с докладом «О современной модели культурной политики в Российской Федерации».

Как сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня», министр прокомментировал ситуацию с передачей Приморского цирка в ведение Росцирка.

Мединский отметил, что он не посещал Владивостокский цирк, однако знает, что в настоящее время он работает в обычном режиме. Вопрос передачи данного учреждения в ведение Росцирка должны решать эта организация и правительство Приморья, отметил он.