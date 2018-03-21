Жертвами теракта в Кабуле стали 26 человек
Взрыв рядом с Кабульским университетом унес жизни 26 человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.
Еще 18 человек ранены. Взрыв прогремел рядом с учебным заведением во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительной информации, устройство подорвал террорист-смертник.
At Least 25 Killed In #Kabul Explosionhttps://t.co/Qy7Uz4yBDe pic.twitter.com/KY4Doh2RRg— TOLOnews (@TOLOnews) March 21, 2018