Жертвами теракта в Кабуле стали 26 человек

Взрыв рядом с Кабульским университетом унес жизни 26 человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Еще 18 человек ранены. Взрыв прогремел рядом с учебным заведением во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительной информации, устройство подорвал террорист-смертник.