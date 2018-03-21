Володин: Итоги выборов позволят Путину более эффективно работать

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что результаты президента Владимира Путина на состоявшихся выборах являются действительно историческими, поскольку за кандидата проголосовали большинство россиян.

По словам Володина, это позволит президенту более эффективно работать и решать различные задачи. Он также отметил, что для России, страны с президентской формой правления, важно, чтобы в ее главе стоял лидер, которого поддерживает большинство населения.

Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта. По итогам обработки 99,94 процента протоколов лидирует действующий президент Владимир Путин с результатом 76,68 процента.