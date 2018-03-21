Герой нашего времени. Лаврову — 68

Сегодня свой 68-й день рождения отмечает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Праздник глава российского МИД встречает в Японии, куда он прибыл с визитом.

Лавров — один из самых популярных министров в стране, поэтому, неудивительно, что свой пост он занимает вот уже 14 лет: при нем сменилось три состава правительства. Скорее всего, он войдет в состав нового кабинета министров, который будет сформирован после инаугурации Владимира Путина.

Главное правило жизни Лаврова — всегда улыбаться. Так, во время переговоров с японским министром иностранных дел Таро Коно Лавров пошутил насчет погоды. Российского дипломата в шутку обвинили в том, что он привез в Японию снег, на что Лавров ответил, что раз уж Россия решила не вмешиваться в японские выборы, остается только изменить климат.

Главными успехами российской дипломатии за время нахождения Сергея Лаврова на посту главы МИД РФ является создание БРИК (позднее БРИКС), создание и существенное укрепление (за счёт вступления Индии и Пакистана) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), защита Сирии от интервенции путем наложения вето, отстаивание интересов России и поддержание постоянных контактов с западными странами, несмотря на санкции.

Недавно, в рамках укрепления сотрудничества между странами БРИКС, Сергей Лавров отправился в большую поездку по Африке, где посетил пять стран: Эфиопию, Мозамбик, Анголу, Зимбабве и Намбию.

В результате турне «прирожденному дипломату» удалось заключить безвизовые соглашения с рядом стран, наладить торгово-экономические и инвестиционные связи, а также обсудить будущие проекты по укреплению сотрудничества в области ядерной энергетики.