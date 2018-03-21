Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

 Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

МИД Польши выступил за продолжение политического диалога с Россией

 Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии

Глава МИД Польши: Евросоюзу не хватает демократии
12:16   21 Марта 2018
Россия
63

Герой нашего времени. Лаврову — 68

Герой нашего времени. Лаврову — 68

Сегодня свой 68-й день рождения отмечает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Праздник глава российского МИД встречает в Японии, куда он прибыл с визитом.

Лавров — один из самых популярных министров в стране, поэтому, неудивительно, что свой пост он занимает вот уже 14 лет: при нем сменилось три состава правительства. Скорее всего, он войдет в состав нового кабинета министров, который будет сформирован после инаугурации Владимира Путина.

Главное правило жизни Лаврова — всегда улыбаться. Так, во время переговоров с японским министром иностранных дел Таро Коно Лавров пошутил насчет погоды. Российского дипломата в шутку обвинили в том, что он привез в Японию снег, на что Лавров ответил, что раз уж Россия решила не вмешиваться в японские выборы, остается только изменить климат.

Герой нашего времени. Лаврову — 68

Главными успехами российской дипломатии за время нахождения Сергея Лаврова на посту главы МИД РФ является создание БРИК (позднее БРИКС), создание и существенное укрепление (за счёт вступления Индии и Пакистана) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), защита Сирии от интервенции путем наложения вето, отстаивание интересов России и поддержание постоянных контактов с западными странами, несмотря на санкции.

Герой нашего времени. Лаврову — 68

Недавно, в рамках укрепления сотрудничества между странами БРИКС, Сергей Лавров отправился в большую поездку по Африке, где посетил пять стран: Эфиопию, Мозамбик, Анголу, Зимбабве и Намбию.

Герой нашего времени. Лаврову — 68

В результате турне «прирожденному дипломату» удалось заключить безвизовые соглашения с рядом стран, наладить торгово-экономические и инвестиционные связи, а также обсудить будущие проекты по укреплению сотрудничества в области ядерной энергетики.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #лавров #мид рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского
Партия «Яблоко» и блогер не сошлись в оценке числа наблюдателей на выборах. Демократы уверены, что Навальный точит зуб на их лидера.
13:00   21 Марта 2018
72
Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье Россия

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

12:54   21 Марта 2018
46
Герой нашего времени. Лаврову — 68 Россия

Герой нашего времени. Лаврову — 68

12:16   21 Марта 2018
63
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах Россия

Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах

11:28   21 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти