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11:46   21 Марта 2018
Россия
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Глава Минкульта заявил о росте числа успешных российских фильмов

Глава Минкульта заявил о росте числа успешных российских фильмов

Министр культуры России Владимир Мединский сделал заявление о том, что в стране никогда не производилось такое количество успешных фильмов, как сейчас.

В ходе своего выступления в Совете Федерации РФ он отметил, что 25% - это огромная доля.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», глава Минкульта РФ также сообщил, что благодаря таланту российских кинематографистов зрители полюбили наше кино, однако двигаться дальше без усиления государственной поддержки невозможно.

Министр отметил, что ежегодно порядка 400-500 миллионов рублей российские зрители «перечисляют» в Голливуд.

«Для защиты российского кино: нужно общественное мнение, политическая воля. Если бы Петр I не вводил государственный протекционизм, у нас бы не родился ни флот, ни оружейное производство», - отметил Мединский.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #мединский #культура #кино #совфед рф #российское кино
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