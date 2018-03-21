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 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
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11:30   21 Марта 2018
Россия
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Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

В Совете Федерации подготовили заявление в ответ на срыв президентских выборов РФ на Украине.

Из заявления ведомства стало известно, что Совфед призвал ООН, институты ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент осудить действия Киева, не допустившего россиян до избирательных участков. Сенаторы подчеркнули, что произошедшее является грубейшим нарушением обязательств Украины по Венской конвенции.

Совет Федерации так же коснулся ситуации с выборами президента в Крыму. От Киева жителям региона поступают угрозы. Они также касаются и гостей республики.

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Мариэтта Тидэй ранее заявляла, что ведомство «глубоко опечалено» тем, что Киев не создал благоприятных условий для голосования россиян на территории Украины. Политик сообщила, что понимает «сложные отношения» государства с Россией, однако это не должно вредить избирательным правам граждан.

Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #киев #политика #совфед рф #выборы президента рф на украине
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