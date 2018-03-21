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11:28   21 Марта 2018
Россия
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Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах

Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о том, что в регионах был обеспечен почти трехкратный рост заработных плат сотрудников культуры.

Их заработок увеличился до 32500 рублей. В ходе своего выступления в Совете Федерации глава Минкульта РФ также отметил, что в текущем году в малых городах появится порядка 800 кинотеатров, также был запущен проект «Театры малых городов», передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Наша главная задача, чтобы организованно, классами не менее трех раз в течение года каждый школьник сходил в детский театр», - сказал Мединский.

Он также сообщил о создании общенационального ресурса библиотек и выделении финансов на отечественные музыкальные инструменты - например, отечественных фортепиано закупили на 400 миллионов рублей.

Помимо этого, был впервые запущен культурный проект «Русские сезоны», отметил глава ведомства.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #совфед #мединский #культура #общество
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