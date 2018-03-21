Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал лучшим в мире российское образование в сфере музыки, балета и живописи, передает корреспондент ИА «Политика сегодня» с заседания Совфеда.

Он заявил, что в ближайшем будущем нужно развивать региональные проекты культуры: продлить на следующие пять-шесть лет.

«Предлагаю сделать пятилетку этих проектов. Я бы губернаторам не рекомендовал делать показушные проекты, не приводя в порядок детские учреждения, театры. Предложил бы выделить отдельной строкой на софинансирование совместно с регионами на ремонт и реконструкцию кукольных и детских театров», — сказал он.

По словам министра, до 2025 года будет вестись строительство 1500 кинотеатров. Он отметил, что нужно уделить внимание развитию конкурентоспособности в сфере образования в культуре.

«Наше образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире. Очередь из иностранцев готовых учиться у нас. У нас уникальная трехступенчатая система художественного образования», — заявил глава Минкульта.

Мединский добавил, что президент РФ Владимир Путин политически эту программу поддерживает.