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11:28   21 Марта 2018
Россия
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Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире

Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал лучшим в мире российское образование в сфере музыки, балета и живописи, передает корреспондент ИА «Политика сегодня» с заседания Совфеда.

Он заявил, что в ближайшем будущем нужно развивать региональные проекты культуры: продлить на следующие пять-шесть лет.

«Предлагаю сделать пятилетку этих проектов. Я бы губернаторам не рекомендовал делать показушные проекты, не приводя в порядок детские учреждения, театры. Предложил бы выделить отдельной строкой на софинансирование совместно с регионами на ремонт и реконструкцию кукольных и детских театров», — сказал он. 

По словам министра, до 2025 года будет вестись строительство 1500 кинотеатров. Он отметил, что нужно уделить внимание развитию конкурентоспособности в сфере образования в культуре.

«Наше образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире. Очередь из иностранцев готовых учиться у нас. У нас уникальная трехступенчатая система художественного образования», — заявил глава Минкульта. 

Мединский добавил, что президент РФ Владимир Путин политически эту программу поддерживает. 

Автор: Валерия Покидова
#совфед #мединский #минкульт
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