Матвиенко: РФ ничего не потеряет, если кто-то из зарубежных чиновников не приедет на ЧМ-2018

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России зарубежными чиновниками.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня, в ходе своего выступления в Совфеде спикер заявила, что чемпионат является праздником для спортсменов и всех зрителей. Россия ничего не потеряет, если кто-то из чиновников не посетит это мероприятие, подчеркнула она.

Чемпионат мира по футболу состоится на территории Российской Федерации в период с 14 июня по 15 июля.