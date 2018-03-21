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11:14   21 Марта 2018
Россия
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Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического оружия в Курганской области

Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического оружия в Курганской области

При стрельбе из пневматического оружия пострадали семь детей.

Инцидент произошел в школе города Шадринск, Курганская область. Девочка 13-летнего возраста принесла пневматический пистолет, принадлежащий отцу, и выстрелила несколько раз по сверстникам. Синяки и ссадины получили семь учеников седьмого класса школы. Следователи ведут расследование по факту произошедшего. 

Медики, прибывшие на место, сообщили, что большинству детей госпитализация не потребовалась. По информации источника ИА «Политика сегодня», помощь понадобилась только одному ребенку. Причины поступка девочки выясняются, ведутся беседы с ее родителями.

Автор: Павел Никифоров
#россия #чп #общество #стрельба в школе #курганская область
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