Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Американский интернет-предприниматель и соучредитель популярного мессенджера WhatsApp Брайан Актон призвал всех пользователей удалить свои аккаунты из социальной сети Facebook.

В своем твиттере Актон заявил, что пора удалить страницу из Facebook. Это произошло после того, как в СМИ просочилась информация о том, что компания Cambridge Analytica, которая работает на американского лидера Дональда Трампа похитила данные более 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе президентских выборов в 2016 году в США.

Напомним, в 2014 году Брайан Актон и его соучредитель продали мессенджер WhatsApp компании Марка Цукерберга.