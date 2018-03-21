Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

 Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча
Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

 Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча
11:01   21 Марта 2018
Россия
149

Северный флот успешно испытал зенитное орудие 1927 года выпуска

Северный флот успешно испытал зенитное орудие 1927 года выпуска

Зенитное орудие 1927 года выпуска, найденное на Новой Земле, успешно испытали на Северном флоте, пишет пресс-служба ведомства.

В 2017 году военнослужащие на Новой Земле обнаружили зенитку, выпущенную в 1927 году. Орудие доставили в североморский арсенал и провели восстановительные работы.

Отмечается, что пушка калибра 76 миллиметров была первой в своем роде в России и предназначалась для ведения огня по воздушным целям. Оружие выстрелило пять раз.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #северный флот #зенитное орудие
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах Россия
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о том, что в регионах был обеспечен почти трехкратный рост заработных плат сотрудников культуры.
11:28   21 Марта 2018
61
Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире Россия

Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире

11:28   21 Марта 2018
43
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

19:39   20 Марта 2018
10717
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
13478
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти