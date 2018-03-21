Северный флот успешно испытал зенитное орудие 1927 года выпуска

Зенитное орудие 1927 года выпуска, найденное на Новой Земле, успешно испытали на Северном флоте, пишет пресс-служба ведомства.

В 2017 году военнослужащие на Новой Земле обнаружили зенитку, выпущенную в 1927 году. Орудие доставили в североморский арсенал и провели восстановительные работы.

Отмечается, что пушка калибра 76 миллиметров была первой в своем роде в России и предназначалась для ведения огня по воздушным целям. Оружие выстрелило пять раз.