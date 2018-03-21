Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава министерства иностранных дел Японии Таро Коно вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову торт в виде футбольного мяча по случаю его дня рождения.

Как сообщили в Telegram-канале МИД РФ, визит Лаврова в Токио проходит в день его рождения, поэтому его коллега Таро Коно презентовал ему торт в виде футбольного мяча. Как сообщается, Лавров вручил Коно официальный мяч ЧМ по футболу 2018 года, который состоится на территории России летом.

Ранее Лавров перед началом переговоров с главой японского МИД Таро Коно пошутил про вмешательство в погоду. Коно шутливо отметил, что с приездом Лаврова в Токио пошел снег. На что российский министр ответил, что раз РФ не вмешивались в выборы в Японии, то решила вмешаться в погоду.