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12:04   21 Марта 2018
Россия
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Онлайн-марафон «Ночь выборов» на официальном сайте посмотрели 15 миллионов человек

Онлайн-марафон «Ночь выборов» на официальном сайте посмотрели 15 миллионов человек

Общая аудитория онлайн-марафона, с учетом трансляций в социальных сетях, составила более 70 миллионов человек.

Количество зрителей онлайн-марафона «Ночь выборов» за 13 часов вещания увеличилось до 70 миллионов человек. Сообщается, что в мероприятии приняли участие 1700 гостей, среди которых 177 журналистов российских и зарубежных СМИ. 

«Ночь выборов-2018» — дискуссионная площадка, объединившая политологов, государственных деятелей, представителей СМИ, звезд российской эстрады, кино и театра, а также блогеров. Главная цель мероприятия — открытый и честный разговор о политике, вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности.

Главными гостями мероприятия стали кандидаты на пост президента России — Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Владимир Жириновский, а также представители других выборных штабов и их доверенные лица. 

В рамках онлайн-марафона прошел ряд пресс-конференций с наблюдателями из ближнего и дальнего зарубежья, представителями Общественной палаты и социологами из ВЦИОМ..

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #выборы 2018 #ночь выборов
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