Матвиенко заявила о возможных изменениях в законе о выборах президента

Совфед намерен внимательно изучить прошедшую избирательную кампанию и возможно внести изменения в действующее законодательство в этой области.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что изменения коснутся норм о наблюдателях. Политик предложила использовать общественников не только на президентских выборах, но и на региональных. В их роли выступят представители федеральной и региональной общественных палат.