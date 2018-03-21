Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

 Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча
Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

 Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча
10:50   21 Марта 2018
Россия
67

Матвиенко заявила о возможных изменениях в законе о выборах президента

Матвиенко заявила о возможных изменениях в законе о выборах президента

Совфед намерен внимательно изучить прошедшую избирательную кампанию и возможно внести изменения в действующее законодательство в этой области.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что изменения коснутся норм о наблюдателях. Политик предложила использовать общественников не только на президентских выборах, но и на региональных. В их роли выступят представители федеральной и региональной общественных палат.

«Мы внимательно изучим прошедшие выборы», — заявила Матвиенко. Спикер добавила, что изменения могут коснуться всего избирательного законодательства.

Автор: Павел Никифоров
#россия #матвиенко #совфед #выборы #политика #законодательство рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах Россия
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о том, что в регионах был обеспечен почти трехкратный рост заработных плат сотрудников культуры.
11:28   21 Марта 2018
61
Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире Россия

Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире

11:28   21 Марта 2018
43
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

19:39   20 Марта 2018
10717
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
13478
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти