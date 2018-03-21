Матвиенко заявила о возможных изменениях в законе о выборах президента
Совфед намерен внимательно изучить прошедшую избирательную кампанию и возможно внести изменения в действующее законодательство в этой области.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что изменения коснутся норм о наблюдателях. Политик предложила использовать общественников не только на президентских выборах, но и на региональных. В их роли выступят представители федеральной и региональной общественных палат.
«Мы внимательно изучим прошедшие выборы», — заявила Матвиенко. Спикер добавила, что изменения могут коснуться всего избирательного законодательства.