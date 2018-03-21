Путин поздравил Михайловский театр со столетием оперной труппы

Глава РФ Владимир Путин поздравил коллектив Петербургского государственного академического театра оперы и балета им. Мусоргского - Михайловского театра - со столетием создания оперной труппы.

Телеграмма с поздравлениями была обнародована на сайте Кремля. Как говорится в поздравлении, сцена этого театра помнит множество талантливых артистов и музыкантов, дирижеров, режиссеров и наставников, которые внесли уникальный вклад в развитие культуры.

Президент отметил, что в театре идут как классические произведения, так и ставятся новаторские проекты, зажигающие новые «звезды». Глава РФ выразил уверенность, что театр будет оберегать сложившиеся традиции и приумножать славу русского театра.