Шаманов: Разговор Путина и Трампа дает шанс на развитие дальнейшего сотрудничества

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что разговор глав государств может положить начало сотрудничеству России и США в дипломатической и оборонной сферах.

21 марта, в разговоре с представителями прессы Шаманов отметил важность телефонного разговора глав двух великих держав.

Он заявил, что общение президентов ограничилось не только поздравлениями: Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили самые злободневные вопросы из дипломатической и военной сферы.

Глава комитета Госдумы по обороне выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и США.