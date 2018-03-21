«Газпром»: Уложен 991 километр морской части «Турецкого потока»

Российская корпорация «Газпром» сообщила, что на сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 990 километров морской части «Турецкого потока».

В сообщении предприятия уточняется, что уложен 991 километр. Это примерно 53 процента от всей протяженности данного участка по двум ниткам. Отмечается что строительство идет по графику.

Напомним, что в мае 2017 года российский газовый холдинг начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» через Черное море. Первые поставки топлива запланированы на конец 2019 года.