Зюганов: Подсчет КПРФ подтверждает победу Путина по всей России

Глава РФ Владимир Путин, согласно параллельным подсчетам КПРФ, победил в президентских выборах абсолютно во всех регионах.

Такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он рассказал, что его партия вела параллельный подсчет и он может официально подтвердить, что Путин стал лидером во всех без исключения российских субъектах.

Президентские выборы состоялись в минувшее воскресенье. Действующий лидер Владимир Путин набрал 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избирательных комиссий. Многие мировые лидеры поздравили Путина в уверенной победой.

19 марта Путин провел встречу с другими кандидатами, участвовавшими в предвыборной гонке.