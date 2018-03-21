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Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

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10:29   21 Марта 2018
Весь мир
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ЦПВС: Третий гуманитарный коридор открылся в Восточной Гуте

ЦПВС: Третий гуманитарный коридор открылся в Восточной Гуте

Третий гуманитарный коридор организовали в Сирии в районе Восточной Гуты. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба и Кафер-Батна. 

Напомним, что более 80 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала операции. Поток беженцев пошел на спад, поскольку большинство уже покинули опасные территории. Также сообщается, что более 70 процентов территории уже освобождено. 

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #беженцы #восточная гута #центр по примирению враждующих сторон в сирии
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