Заявления Маккейна не повлияют на отношения Путина и Трампа — политолог

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал главу государства Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Слова сенатора вызывали всплеск критики среди российских политиков и экспертов. Политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН отметил, что главы РФ и США с уважением относятся к друг другу, считая друг друга сильными игроками на политической арене. Заявления Маккейна, имеющего репутацию не вполне адекватного человека, не смогут повлиять на американо-российские отношения. Как говорится, «собака лает, а караван идет», подчеркнул Брутер.

Политолог полагает, что Путину и Трампу есть, что обсудить, поскольку между державами накопилось много нерешенных вопросов. Контакты президентов будут, но вопрос в том, принесут ли они какой-то результат. Эксперт считает, что у президентов нет взаимной неприязни, они с уважением относятся к друг другу, а значит, готовы к сотрудничеству.

Отношения Москвы и Вашингтона достаточно испортились за последние месяцы, поэтому политики заинтересованы в их улучшении, подчеркнул Брутер.