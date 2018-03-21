Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры 29 марта перед встречей двух лидеров

Власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры 29 марта, чтобы обсудить детали предстоящей встречи лидеров двух стран.

Об этом проинформировал «Ренхап». Как сообщается, данное предложение в скором времен направят Северной Корее.

Ранее 15 марта в Сеуле объявили о создании комитета по подготовке к саммиту. Его возглавит руководитель секретариата президента Лим Чжон Сок.

Также сообщалось, что переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут состояться в конце апреля.