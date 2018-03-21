Учения ракетных войск и артиллерии ЮВО начались на Северном Кавказе

Глава пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев сообщил о начале учений ракетных войск и артиллерии на Северном Кавказе.

Сообщается, что более 3 тысяч военных принимают участие в учениях. Задействовано более 250 единиц техники. В том числе военнослужащие будут отрабатывать боевые навыки с помощью комплекса «Искандер-М», реактивной системы залпового огня «Град» и самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация». Отмечается, что для тренировки навыков стрельбы будут использоваться 120-миллиметровые минометы «Поднос» и «Сани».

Ранее экипажи вертолетов Северного флота успешно отработали поиск подлодок в Баренцевом море.