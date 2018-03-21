Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

 Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча
Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

Жириновский: ЛДПР всегда будет участвовать во всех выборах

 Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв выборов президента РФ на Украине
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

Соучредитель WhatsApp призвал людей удалить аккаунты в Facebook

 Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча

Глава МИД Японии подарил Лаврову торт в виде футбольного мяча
10:15   21 Марта 2018
Россия
60

Учения ракетных войск и артиллерии ЮВО начались на Северном Кавказе

Учения ракетных войск и артиллерии ЮВО начались на Северном Кавказе

Глава пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев сообщил о начале учений ракетных войск и артиллерии на Северном Кавказе. 

Сообщается, что более 3 тысяч военных принимают участие в учениях. Задействовано более 250 единиц техники. В том числе военнослужащие будут отрабатывать боевые навыки с помощью комплекса «Искандер-М», реактивной системы залпового огня «Град» и самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация». Отмечается, что для тренировки навыков стрельбы будут использоваться 120-миллиметровые минометы «Поднос» и «Сани».

Ранее экипажи вертолетов Северного флота успешно отработали поиск подлодок в Баренцевом море.

Автор: Виктория Разумовская
#учения #северный кавказ #юво #искандер-м #ракетные войска
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах Россия
Мединский сообщил о трехкратном росте зарплат сотрудников культуры в регионах
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о том, что в регионах был обеспечен почти трехкратный рост заработных плат сотрудников культуры.
11:28   21 Марта 2018
61
Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире Россия

Мединский: Российское образование в сфере балета, музыки и живописи — лучшее в мире

11:28   21 Марта 2018
43
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

19:39   20 Марта 2018
10717
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
13478
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти