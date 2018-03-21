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9:58   21 Марта 2018
Россия
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Косачев заявил, что Россия жестко ответит на все санкции Запада

Косачев заявил, что Россия жестко ответит на все санкции Запада

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Москва на взаимной основе жестко ответит на все западные санкции.

Ранее в США не исключили возможности введения новых ограничений из-за скандального дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Косачев отметил, что в таком случае Россия ответит зеркально и на взаимной основе.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Власти Великобритании нашли в произошедшем «русский след» и выслали послов РФ из страны. Несколько позже Россия предприняла зеркальные меры.

Автор: Павел Никифоров
#россия #антироссийские санкции #косачев #политика #весь мир #скрипаль
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