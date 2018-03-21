Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в климат Японии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно пошутил о «вмешательстве» России в климат Японии.

Слова министра передала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она добавила, что переговоры между политиками начались «по-лавровски».

Коно в начале встречи отметил, что Лавров «привез» снег в Токио. Глава МИД РФ в ответ на это пошутил, что раз Россия не вмешивалась в выборы в Японии, то «вмешалась» в погоду