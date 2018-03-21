СМИ: Трамп заявил Путину, что обеспокоен из-за нового оружия РФ

Президент США Дональд Трамп выразил свою обеспокоенность во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу разработок в России «непобедимого» стратегического оружия.

Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на анонимный источник.

В частности, подразумевается межконтинентальная крылатая ракета и торпеда с ядерным зарядом. По словам источника, американский лидер поддержал желание Москвы снизить гонку ядерных вооружений, однако в то же время он заявил, что власти США выделили около 700 миллиардов долларов на модернизацию войск.