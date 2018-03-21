Пушков: Трампу хватило мудрости, чтобы осознать последствия разрыва контактов с РФ

Президенту США Дональду Трампу хватило политической мудрости для осознания негативных последствий разрыва контактов с Россией. Такое мнение выразил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

В своем твиттере политик упомянул американского сенатора Джона Маккейна, считающего, что россияне были оскорблены звонком Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину. Американский лидер, вопреки давлению, понял, что разрыв отношений с РФ повредит самим Соединенным Штатам.

Маккейн обрушился с критикой на Трампа за то, что тот поздравил Путина с победой на президентских выборах. Сенатор посчитал, что президента США звонком оскорбил каждого гражданина РФ, которому «отказали в праве голосовать».