Консультации замглав МИД России и Японии пройдут в мае

В мае в Токио пройдут консультации замглавы МИД России и замглавы МИД Японии. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно после встречи с Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что 19 апреля состоится японо-российский стратегический диалог в Москве. Дата переговоров в Токио пока не уточняется. Также в апреле в Россию прибудет японская делегация.

Отметим, что по итогам встречи министры подписали план межмидовских консультаций на 2018-2019 годы.