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 Консультации замглав МИД России и Японии пройдут в мае

Консультации замглав МИД России и Японии пройдут в мае

9:33   21 Марта 2018
Весь мир
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Консультации замглав МИД России и Японии пройдут в мае

Консультации замглав МИД России и Японии пройдут в мае

В мае в Токио пройдут консультации замглавы МИД России и замглавы МИД Японии. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно после встречи с Сергеем Лавровым. 

Он напомнил, что 19 апреля состоится японо-российский стратегический диалог в Москве. Дата переговоров в Токио пока не уточняется. Также в апреле в Россию прибудет японская делегация. 

Отметим, что по итогам встречи министры подписали план межмидовских консультаций на 2018-2019 годы.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #япония #лавров #коно
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