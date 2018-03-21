Банк России отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»

Регулятор отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка». Об этом стало известно из заявления ведомства.

«Телекоммерц Банк» неоднократно нарушал нормативы ЦБ и российское законодательство. В течение четвертого квартала прошлого года и первого квартала 2018 года в ведомстве отмечается резкое увеличение объема транзитных операций сомнительного характера, в том числе с иностранной валютой.

В работе «Телекоммерц Банка» прослеживались недобросовестные действия руководителей. Главы ведомства проводили операции, наносящие урон для кредиторов.