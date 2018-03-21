Южная Корея и США проведут совместные учения военной авиации Max Thunder

Министерство национальной обороны Республики Корея сообщило о проведении с США совместных маневров ВВС Max Thunder, которые стартуют 11 мая и будут длиться две недели. В ходе учений будут отрабатываться боевые навыки.

Max Thunder проводятся дважды в год. В этом году в них примут участие порядка ста самолетов.

Ранее говорилось, что Южная Корея и США с 1 апреля начнут совместные учения, отложенные из-за Олимпийских Игр в Пхенчхане. Длительность учений и число войск не уточняется.