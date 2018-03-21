Роспотребнадзор: Эпидемическая обстановка по ОРВИ и гриппу стабильна

Роспотребнадзор сообщил, что по стране наблюдается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 5 по 11 марта эпидемические пороги превышены в 23 субъектах России.

Сообщается, что среди детей до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 7 субъектах, среди детей 3–6 лет — в 11 регионах, среди детей группы 7–14 лет — в 12, среди лиц старше 15 лет — в 14 субъектах России.

За последнюю отчетную неделю обследование прошли более 10 тысяч человек.