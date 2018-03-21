Россия и Япония обсуждают возможность безвизового режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно обсудили возможность введения безвизового режима между двумя странами.

По словам главы российского ведомства, помимо безвизового режима были затронуты гуманитарные и образовательные контакты граждан, например поездки «бывших жителей островов для посещения могил предков».

Лавров также напомнил, что в прошлом году существовала договоренность об облегченной процедуре осуществления таких поездок. Просьба Токио возобновить эту практику будет рассмотрена в ближайшее время.