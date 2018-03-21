Москва обсудила с Токио совместную хозяйственную деятельность на Курилах

После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава российской дипмиссии Сергей Лавров заявил, что Москва и Токио будут дальше обсуждать совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Лавров сообщил, что в ходе разговора министры подробно обсудили детали реализации совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды. Реализация будет происходить в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам Лаврова, диалог развивается в позитивном русле. В скором времени будут согласованы сроки проведения заседаний двух рабочих групп.