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8:13   21 Марта 2018
Россия
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Москва обсудила с Токио совместную хозяйственную деятельность на Курилах

Москва обсудила с Токио совместную хозяйственную деятельность на Курилах

После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава российской дипмиссии Сергей Лавров заявил, что Москва и Токио будут дальше обсуждать совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах. 

Лавров сообщил, что в ходе разговора министры подробно обсудили детали реализации совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды. Реализация будет происходить в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам Лаврова, диалог развивается в позитивном русле. В скором времени будут согласованы сроки проведения заседаний двух рабочих групп.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #япония #лавров #абэ #курилы
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