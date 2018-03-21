По факту смерти роженицы и ребенка в больнице Новосибирска возбуждено дело

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в одной из больниц города. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, 12 марта 33-летняя женщина родила мальчика мертвым, а на следующий день умерла сама. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

ТАСС сообщает, что в Городской клинической больнице номер 25 отказались комментировать данную информацию. Главвач медучреждения сослался на врачебную тайну.