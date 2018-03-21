Беспилотные машины протестируют на трассе «Скандинавия» в Петербурге

От Петербурга до границы с Финляндией запустят беспилотные автомобили. Об этом сообщил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Как отмечается, летом в рамках программы по реконструкции трассы «Скандинавия» между Санкт-Петербургом и Хельсинки будет создана инфраструктура, которая позволит организовать движение первого беспилотного автомобиля.

Отмечается, что автомобили-беспилотники также будут тестировать на трассе Казань — Набережные. Данные трассы модернизируют для проезда беспилотников на период с 2019 по 2021 год.

Беспилотные автомобили планируют запустить от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией.