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7:49   21 Марта 2018
Россия
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Беспилотные машины протестируют на трассе «Скандинавия» в Петербурге

Беспилотные машины протестируют на трассе «Скандинавия» в Петербурге

От Петербурга до границы с Финляндией запустят беспилотные автомобили. Об этом сообщил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Как отмечается, летом в рамках программы по реконструкции трассы «Скандинавия» между Санкт-Петербургом и Хельсинки будет создана инфраструктура, которая позволит организовать движение первого беспилотного автомобиля.

Отмечается, что автомобили-беспилотники также будут тестировать на трассе Казань — Набережные. Данные трассы модернизируют для проезда беспилотников на период с 2019 по 2021 год.

Беспилотные автомобили планируют запустить от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. 

Автор: Олег Королев
#петербург #беспилотные автомобили #трасса скандинавия
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