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 Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

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7:42   21 Марта 2018
Россия
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Синоптики предупреждают жителей Петербурга о морозах и снегопадах в среду

Синоптики предупреждают жителей Петербурга о морозах и снегопадах в среду

Синоптики предупреждают жителей Петербурга о надвигающихся снегопадах и морозах. Об этом сообщает комитет по благоустройству города.

Как отмечается, в ночь на среду в городе выпадет до девяти миллиметров осадков, а температура опустится до минус 9-12 градусов. При этом днем столбик термометра поднимется до  минус четырех градусов по Цельсию. В связи с ожидаемой непогодой городские транспортные службы переведены в режим усиленной работы.

В Смольном отметили, что на линию выйдет подметальная техника, которая обеспечит беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. На дорогах и тротуарах будет работать 700 единиц спецтехники.

Автор: Олег Королев
#петербург #снегопад #мороз
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