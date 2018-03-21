Синоптики предупреждают жителей Петербурга о морозах и снегопадах в среду

Синоптики предупреждают жителей Петербурга о надвигающихся снегопадах и морозах. Об этом сообщает комитет по благоустройству города.

Как отмечается, в ночь на среду в городе выпадет до девяти миллиметров осадков, а температура опустится до минус 9-12 градусов. При этом днем столбик термометра поднимется до минус четырех градусов по Цельсию. В связи с ожидаемой непогодой городские транспортные службы переведены в режим усиленной работы.

В Смольном отметили, что на линию выйдет подметальная техника, которая обеспечит беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. На дорогах и тротуарах будет работать 700 единиц спецтехники.