Результаты выборов президента РФ в Петербурге утвердил Горизбирком

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов президента РФ. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, за принятие решения проголосовали 14 членов избирательной комиссии.

Соответствующий протокол подписал председатель Горизбиркома Виктор Панкевич. По его словам, в кампании принимали участие более десяти тысяч наблюдателей. Он отметил, что она прошла без существенных недостатков.

Явка на выборах президента России в Санкт-Петербурге составила около 64 процентов.