В Москве на месте Бадаевского завода построят «парящие дома»

В Москве на территории Бадаевского пивоваренного завода построят жилой комплекс с «парящими» домами. Об этом сообщил сооснователь швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron Пьер де Мерон.

Реализуемый девелоперской компанией Capital Group архитектурный проект подразумевает сохранение исторической части территории и новое строительство.

Архитектор отметил, что высота новых зданий составит 70 метров, поскольку они будут располагаться на высоких колоннах. Также на на крышах этих домов будут расположены восемь вилл..

Ожидается, что застроено будет около 100 тысяч квадратных метров, реконструировано - 30 тысяч. Площадь всего участка составляет шесть гектаров.