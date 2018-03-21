В Москве проведут фестиваль «Пасхальный дар»

Столичный фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить с 7 по 15 апреля. Об этом заявил московский градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Как отмечается, для праздничных мероприятий будет подготовлено 38 площадок. Основными местами празднования станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Новый Арбат, Тверской бульвар, Климентовский и Камергерский переулки.

Запланированы спектакли и представления по мотивам известных произведений. Также будут проходить различные мастер-классы.